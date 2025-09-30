مباريات الأمس
بعد انفصالهما.. 25 صورة تُظهِر علاقة حسام عاشور وسارة

كتب : مصراوي

11:00 ص 30/09/2025
القاهرة ـ مصراوي:

فاجأت سارة أحمد جمهورها بخبر انفصالها عن زوجها نجم الأهلي السابق حسام عاشور.

وكتبت سارة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء: "تم الانفصال بيني وبين حسام عاشور، بتمنى له كل التوفيق في حياته".

وجاءت المفاجئة إذ اعتاد حسام عاشور على الظهور الهاديء مع زوجته وعائلته، حيث لم يظهروا في لقاءات إعلامية رفقته طوال مسيرته تقريبًا.

وكان حسام عاشور يكتفي بنشر صورًا رفقة زوجته وأولاده الـ3 في عدد من المناسبات الاجتماعية؛ أعياد الميلاد، المناسبات الرياضية وحفلات توزيع الجوائز و الفسح والأعياد، مع توجيه رسائل رومانسية إلى سارة في أعياد زواجهما: "ربنا يخليكي ليا ياعمري"، كما نشر صورا مع ابنته في عيد ميلادها وعلق: "كل سنة وانتي طيبه يا حبيبة قلبي وأشوفك أحسن الناس".

ولم تظهر سارة خلال فترة زواجها من حسام عاشور، كثيرا في لقاءات تلفزيونية وتكتفي غالبا بمداخلات هاتفية عبر القنوات الإعلامية طوال مسيرته الكروية.

ويعد حسام عاشور من أبناء قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، حيث تم تصعيده إلى الفريق الأول عام 2004 على يد المدرب البرتغالي مانويل جوزيه، ليبدأ مشواره مع الجيل الذهبي للفريق، وقد استمر في صفوف الأهلي لمدة 18 عاما، حقق خلالها العديد من البطولات والإنجازات.

وقد توج حسام عاشور مع النادي الأهلي بـ12 لقبا في الدوري المصري الممتاز، و11 لقبا إفريقيا، و10 ألقاب في كأس السوبر المحلي، و3 بطولات في كأس مصر، وشارك في 511 مباراة بقميص الأهلي.

حسام عاشور وزوجته انفصال حسام عاشور عن زوجته حسام عاشور

