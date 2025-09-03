مباريات الأمس
"أصبح لاعباً حراً".. الغندور يكشف وجهة حارس الأهلي المحتملة

06:38 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025
كتب - نهى خورشيد

كشف خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق ومنتخب مصر، عن الواجهة الجديدة لحارس الأهلي الأسبق حمزة علاء والمحترف في صفوف نادي بورتيمونينسي البرتغالي، بعد أنباء عدم حصوله على تصريح عمل.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"حمزة علاء، لاعب وحارس الأهلي السابق، لم يتم قيده في البرتغال بسبب تصاريح العمل، ومع إغلاق فترة القيد أصبح لاعباً حراً، ومن الوارد عودته للعب في أحد الأندية المصرية".

خالد الغندور عن حمزة علاء

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره إنبي يوم الأحد المقبل الموافق 14 سبتمبر الجاري، وذلك ضمن الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره إنبي على ستاد المقاولون العرب، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

