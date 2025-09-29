أشرف داري يدعم النادي الأهلي من مدرجات ستاد القاهرة

ظهر وهو يقبله.. ماذا يتواجد في "شنكار" حسين الشحات؟

حرص النجم المغربي أشرف داري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التواجد في مدرجات ملعب ستاد القاهرة، لدعم زملائه بالفريق في مباراة الزمالك بالدوري.

وظهر النجم المغربي، وهو يتواجد في مدرجات ملعب "القاهرة الدولي"، لدعم زملائه بالفريق خلال مواجهة الزمالك، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري.

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز على حساب نظيره الزمالك، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويغيب داري عن مباراة المارد الأحمر أمام الزمالك اليوم، بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها اللاعب في الفترة الماضية.

