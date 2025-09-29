مباريات الأمس
الدوري المصري

الإسماعيلي

1 2
17:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

الأهلي

2 1
20:00

الزمالك

كأس العالم تحت 20 عاما

النرويج - شباب

- -
23:00

نيجيريا - شباب

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

0 0
22:00

وست هام يونايتد

سيارة من أحد الرعاة تثير الجدل في مباراة الأهلي والزمالك (صورة)

كتب : مصراوي

09:46 م 29/09/2025
    سيارة في مضمار ستاد القاهرة
    سيارة في مضمار ستاد القاهرة

شهد مضمار "تراك" ستاد القاهرة؛ حيث مباراة الأهلي والزمالك مساء اليوم الإثنين تواجد سيارة ملاكي خاصة مما أثار الجدل حول سبب تواجدها.

وتواجدت السيارة التي تأتي من طراز "سيارة جيتور T1 الجديدة" عند مدرجات الزمالك وهي تابعة لراعي النادي الأهلي.

وكان المدير الفني السابق للأهلي خوسيه ريفيرو قد تسلم سيارة جيتور T1 الجديدة، في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، بحضور ممثلين عن شركة جيتور ومجموعة قصراوي جروب في شراكة مع النادي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

حمزة علاء يدعم النادي الأهلي في مباراة القمة من الملعب

"اللي بيجمعنا أكبر".. 20 صورة وفيديو لرسالة قناة الأهلي قبل مباراة الزمالك

