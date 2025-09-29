سيارة من أحد الرعاة تثير الجدل في مباراة الأهلي والزمالك (صورة)

شهد مضمار "تراك" ستاد القاهرة؛ حيث مباراة الأهلي والزمالك مساء اليوم الإثنين تواجد سيارة ملاكي خاصة مما أثار الجدل حول سبب تواجدها.

وتواجدت السيارة التي تأتي من طراز "سيارة جيتور T1 الجديدة" عند مدرجات الزمالك وهي تابعة لراعي النادي الأهلي.

وكان المدير الفني السابق للأهلي خوسيه ريفيرو قد تسلم سيارة جيتور T1 الجديدة، في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، بحضور ممثلين عن شركة جيتور ومجموعة قصراوي جروب في شراكة مع النادي

