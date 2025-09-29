الزمالك يبحث عن الهروب بالصدارة في صدام قوي أمام الأهلي الليلة

كتب- محمد خيري:

تحدث هشام حنفي نجم فريق الأهلي، عن مواجهة المارد الأحمر المقبلة ضد الزمالك ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك والأهلي، اليوم الإثنين، في الثامنة مساء، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال هشام حنفي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "زيزو طلب من وليد صلاح الدين خوض مباراة القمة لكن الإصابة منعته، ومن وجهة نظري محمد علي بن رمضان سيصنع الفارق مع الفريق أمام الزمالك".

وأضاف نجم الأهلي السابق: "قلقان من خوان بيزيرا لأنه لاعب مميز للغاية وسلاح قوي في الهجوم، وثنائي قلب دفاع الزمالك سيصنعا الفارق".

واختتم حديثه قائلًا: "يجب على إدارة الأهلي التعاقد مع مدرب عالمي حتى لو حصل على راتب كبير، بسبب جودة اللاعبين في الفريق".