القاهرة ـ مراسل مصراوي

كشف مصدر عن موعد إعلان النادي الأهلي التعاقد مع المدير الفني الدنماركي توماس توماسبرج لقيادة فريقه بعد التوصل لاتفاق معه.

وكان مصراوي قد نشر في وقت سابق من اليوم الأحد خبرًا بوجود أسامة هلال القائم بمهام مدير التعاقدات بالنادي الأهلي حاليًا بدولة الدنمارك لإنهاء الاتفاق مع المدرب توماس توماسبرج، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن الأهلي أتم الاتفاق مع المدرب الدنماركي صاحب الـ 50 عامًا بعقد لمدة موسمين على أن يكون الإعلان عقب مباراة القمة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي يلتقي نظيره الزمالك عند الثامنة من مساء يوم غد الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

الأهلي يحتل قبل المباراة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة فيما يتصدر الزمالك جدول المسابقة بـ 17 نقطة

