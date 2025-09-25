مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

ريال أوفييدو

- -
22:30

برشلونة

الدوري الأوروبي

ريد بول سالزبورج

- -
22:00

بورتو

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

بولونيا

الدوري السعودي

الهلال

- -
21:00

الأخدود

جميع المباريات

إعلان

"يسابق الزمن".. طلب من عماد النحاس لتجهيز زيزو لمباراة الزمالك

كتب : محمد خيري

03:26 م 25/09/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    زيزو
  • عرض 12 صورة
    زيزو غاضب من استبداله
  • عرض 12 صورة
    زيزو غاضب من استبداله (1)
  • عرض 12 صورة
    زيزو من معسكر منتخب مصر
  • عرض 12 صورة
    زيزو من مباراة الأهلي وغزل المحلة
  • عرض 12 صورة
    زيزو خلال مباراة الأهلي وغزل المحلة
  • عرض 12 صورة
    زيزو يتسلم جائزة أفضل لاعب
  • عرض 12 صورة
    زيزو
  • عرض 12 صورة
    احتفال شريف وزيزو وتريزيجيه
  • عرض 12 صورة
    احتفال شريف وزيزو وتريزيجيه
  • عرض 12 صورة
    احتفال شريف وزيزو وتريزيجيه (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة ـ مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالجهاز الفني لفريق الأهلي عن طلب عماد النحاس المدير الفني من الجهاز الطبي سرعة تجهيز أحمد سيد "زيزو" لمباراة الزمالك.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي يلتقي نظيره الزمالك عند الثامنة من مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الخميس:"الجهاز الطبي أعد برنامجًا تأهيليًا خاصًا لتجهيز أحمد مصطفى زيزو في الأيام الأخيرة من برنامجه العلاجي للتعافي والتواجد في المباراة".

إصابة زيزو

وكان زيزو قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع الأهلي في مباراة إنبي ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري.

وأظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر لجدول الترتيب.

اقرأ أيضا:

"ليه تقول أنا مريض؟".. مدحت شلبي يفجر مفاجأة حول رفض سفر الخطيب لأمريكا

"بلاغ وشكوى".. تحرك عاجل من الأهلي ضد مدحت شلبي

"جيمي هيقوم بالواجب ومستعدله".. مدحت شلبي يفتح النار على الخطيب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زيزو الأهلي الزمالك عماد النحاس أخبار الأهلي النادي الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بتفاهم أمريكي.. الجامعة العربية: نناقش تشكيل قوة استقرار عسكرية في غزة
"عمل المرافقين" .. قرار سعودي مهم يخص الوافدين