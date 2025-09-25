"يسابق الزمن".. طلب من عماد النحاس لتجهيز زيزو لمباراة الزمالك

"تحركات وسرية".. مصدر يكشف موقف الخطيب من انتخابات رئاسة الأهلي

القاهرة ـ مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالجهاز الفني لفريق الأهلي عن طلب عماد النحاس المدير الفني من الجهاز الطبي سرعة تجهيز أحمد سيد "زيزو" لمباراة الزمالك.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي يلتقي نظيره الزمالك عند الثامنة من مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الخميس:"الجهاز الطبي أعد برنامجًا تأهيليًا خاصًا لتجهيز أحمد مصطفى زيزو في الأيام الأخيرة من برنامجه العلاجي للتعافي والتواجد في المباراة".

إصابة زيزو

وكان زيزو قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع الأهلي في مباراة إنبي ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري.

وأظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر لجدول الترتيب.

