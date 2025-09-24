"معلومة موثوقة 100٪؜".. شوبير يكشف عرض الأهلي ورد صادم لـ برونو لاج

من ناشئي الأهلي.. من هو محمد عماد صاحب هدف الجونة في الزمالك؟

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل العرض المادي، الذي قدمه النادي الأهلي من أجل التعاقد مع البرتغالي برونو لاج، مدرب بنفيكا السابق، لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة، بدلا من الإسباني خوسيه ريبيرو.

قال "شوبير"، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "عندي معلومة موثوقة بنسبة 100٪؜ من مصدر داخل النادي الأهلي، أنه تم التواصل مع البرتغالي برونو لاج ورفض فكرة تدريب الأهلي في بداية الأمر".

وأوضح: "المدرب البرتغالي عاد مرة أخرى، وسأل بعد ذلك عن العرض بالكامل وقدم له الأهلي عرضًا ماديًا جيدًا".

وتابع: "المدرب قال لو فيه فلوس كويسة ومقابل كبير هفكر، لكن لما عرف العرض اللي النادي مقدمه استبعد الأمر".

واختتم تصريحاته: "لكن الوسيط تدخل وبيحاول تقريب وجهات النظر، ودي طبيعة المفاوضات بتروح وتيجي".

