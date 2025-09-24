مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

0 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

وادي دجلة

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
22:30

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي

نيس

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

- -
22:00

فينورد

جميع المباريات

"معلومة موثوقة 100٪؜".. شوبير يكشف عرض الأهلي ورد صادم لـ برونو لاج

كتب : مصراوي

04:05 م 24/09/2025
كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل العرض المادي، الذي قدمه النادي الأهلي من أجل التعاقد مع البرتغالي برونو لاج، مدرب بنفيكا السابق، لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة، بدلا من الإسباني خوسيه ريبيرو.

قال "شوبير"، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "عندي معلومة موثوقة بنسبة 100٪؜ من مصدر داخل النادي الأهلي، أنه تم التواصل مع البرتغالي برونو لاج ورفض فكرة تدريب الأهلي في بداية الأمر".

وأوضح: "المدرب البرتغالي عاد مرة أخرى، وسأل بعد ذلك عن العرض بالكامل وقدم له الأهلي عرضًا ماديًا جيدًا".

وتابع: "المدرب قال لو فيه فلوس كويسة ومقابل كبير هفكر، لكن لما عرف العرض اللي النادي مقدمه استبعد الأمر".

واختتم تصريحاته: "لكن الوسيط تدخل وبيحاول تقريب وجهات النظر، ودي طبيعة المفاوضات بتروح وتيجي".

اقرأ أيضا:

"عرض رسمي وتجاهل".. تفاصيل تحرك الأهلي للتعاقد مع البرتغالي برونو لاج

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي النادي الأهلي أخبار الأهلي برونو لاج مدرب الأهلي

