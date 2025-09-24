علق الإعلامي أحمد شوبير، على تعادل الفريق الأول لنادي الزمالك أمس الثلاثاء، مع الجونة في بطولة الدوري المصري، مؤكدا أن فيريرا ارتكب كارثة قبل مواجهة الأهلي.

قال شوبير خلال تصريحات إذاعية لبرنامجه "مع شوبير": "لا توجد ظروف أفضل من تلك التي خاض فيها الزمالك مباراته أمام الجونة، صحيح أن الأهلي فاز على حرس الحدود، إلا أن مستوى الأحمر لم يكن جيدًا، وجماهيره كانت غاضبة جدًا".

وأضاف: "كان واضح على مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك حالة استياء من جماهير الأهلي، وكمان الزمالك واجه الجونة في القاهرة، وكنت قد أكدت قبل اللقاء أن الأهلي مرشح نظريًا للفوز على حرس الحدود، والزمالك مرشح نظريًا للفوز على الجونة، لكن ما هو نظري شيء وما يحدث في الملعب شيء مختلف تمامًا".

وأوضح: "اللقاء كان صعب جدا والجونة هدد مرمى الزمالك بتسديدة قوية اصطدمت بالعارضة، قبل أن يحرز الزمالك هدفه الأول في الدقيقة السابعة والعشرين عن طريق عدي الدباغ بعد عرضية رائعة من ناصر ماهر، حارس مرمى الجونة محمد علاء كان متألقًا بشكل لافت، وتصدى للعديد من الفرص الخطرة".

وأكمل: "مع مرور الوقت أجرى فيريرا عدة تغييرات، ودفع بعمر جابر وأحمد عبد الرحيم إيشو وأحمد حمدي وعمرو ناصر، إلا أن يانيك فيريرا ارتكب كارثة قبل أن يحسم لقاء الجونة، فأراح بعض اللاعبين وخسر نقطتين غاليتين، خاصة وأن المدرب يُفكر في لقاء الأهلي".

وتابع: "فيريرا سمح لـ بيزيرا بأن يحصل على بطاقة صفراء في اللقاء السابق حتى يتمكن من المشاركة أمام الأهلي، الحقيقة أن كل لقاء في الدوري بـ 3 نقاط، ولا يجوز التفريط في أي مواجهة".

واختتم حديثه: "قرأت بيان مجلس إدارة الزمالك قبل المباراة واستغربت كثيرًا من توقيته ومضمونه، فقد تحدث عن أزمة أرض السادس من أكتوبر، بينما اللاعبون لا علاقة لهم بهذه القصة، هم يريدون فقط الحصول على مستحقاتهم المالية، كان من الأفضل تأجيل البيان بدلًا من إصداره عشية لقاء مهم".