كتبت - هند عواد:

شارك أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمرة الأولى مع الفريق، منذ عودته من الإعارة، يوم 30 يونيو الماضي.

وحل عبد القادر بديلًا في الشوط الثاني من مباراة الأهلي وحرس الحدود، التي فاز فيها الأحمر بنتيجة 3-2.

وخلال 85 يومًا، كان أحمد عبد القادر قريبًا من الرحيل عن صفوف الأهلي، خاصة بعد خروجه من حسابات الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني السابق للأحمر.

الخروج من حسابات ريبيرو

عاد أحمد عبد القادر إلى الأهلي، يوم 30 يونيو، بعد انتهاء إعارته مع قطر القطري، إلا أنه تم استبعاده من مران الفريق الجماعي، لخروجه من حسابات خوسيه ريبيرو.

ومع رحيل خوسيه ريبيرو عن تدريب الأهلي، لسوء النتائج، وتولي عماد النحاس القيادة الفنية بشكل مؤقت، عاد عبد القادر مرة أخرى إلى التدريبات الجماعية.

ارتباط اسم عبد القادر بالانتقال إلى الزمالك

خلال الفترة الماضية، وبالتحديد في نهاية شهر يوليو، كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة بشأن مستقبل أحمد عبد القادر.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية: "أحمد عبد القادر عايز يمشي من النادي الأهلي، وبصراحة هو عايز يروح نادي الزمالك. النادي الأهلي بلغ أحمد عبد القادر بإنه يجيب عرض، لإن عقده هينتهي آخر الموسم المقبل".

