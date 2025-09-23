بأمر فيريرا.. تدريبات تأهيلية للاعب الزمالك قبل لقاء الجونة

ياسر إبراهيم يعترض على اختيار عطية رجلًا لمباراة الأهلي والحرس (فيديو)

خاض الكيني بارون أوشينج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية، على ستاد القاهرة، قبل بداية مباراة الفريق مع الجونة.

وقرر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك، خوض أوشينج تدريبات تأهيلية، بعد استبعاده من قائمة الفريق لمواجهة الجونة.

وأدى اللاعب التدريبات التأهيلية تحت قيادة ماريو تومليانوفيتش مخطط الأحمال بالفريق.

ويستضيف الزمالك الجونة، بعد قليل على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

