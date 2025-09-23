مباريات الأمس
بأمر فيريرا.. تدريبات تأهيلية للاعب الزمالك قبل لقاء الجونة

كتبت - هند عواد:

07:50 م 23/09/2025
    بارون أوشينج
    فريق الزمالك

خاض الكيني بارون أوشينج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية، على ستاد القاهرة، قبل بداية مباراة الفريق مع الجونة.

وقرر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك، خوض أوشينج تدريبات تأهيلية، بعد استبعاده من قائمة الفريق لمواجهة الجونة.

وأدى اللاعب التدريبات التأهيلية تحت قيادة ماريو تومليانوفيتش مخطط الأحمال بالفريق.

ويستضيف الزمالك الجونة، بعد قليل على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

