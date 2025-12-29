مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

جزر القمر

- -
21:00

مالي

كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

جميع المباريات

إعلان

أول تحرك من الزمالك لإنهاء أزمة محمود بنتايج

كتب : نهي خورشيد

01:09 ص 29/12/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    محمود بنتايج
  • عرض 25 صورة
    محمود بنتايك بالزي المغربي مع زوجته
  • عرض 25 صورة
    محمود بنتايك بالزي المغربي مع زوجته
  • عرض 25 صورة
    محمود بنتايك بالزي المغربي مع زوجته
  • عرض 25 صورة
    محمود بنتايك مع زوجته
  • عرض 25 صورة
    محمود بنتايك بالزي المغربي مع زوجته
  • عرض 25 صورة
    محمود بنتايك بالزي المغربي مع زوجته
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف بنتايك (9)
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف بنتايك (7)
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف بنتايك (10)
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف بنتايك (8)
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف بنتايك (1)
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف بنتايك (2)
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف بنتايك (11)
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف بنتايك (4)
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف بنتايك (5)
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف بنتايك (6)
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف بنتايك (8)
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف بنتايك (7)
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف بنتايك (10)
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف بنتايك (9)
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف بنتايك (3)
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف بنتايك (1)
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف بنتايك (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي جمال الغندور عن أولى تحركات مجلس إدارة نادي الزمالك لحل الأزمة القائمة حول المغربي محمود بنتايج، عقب الجدل الأخير بشأن فسخ عقده مع الفريق.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن إدارة الزمالك تعمل حالياً على تسوية مستحقات اللاعب، مشيراً إلى وجود رغبة قوية في إعادة بنتايج إلى قائمة الفريق الأساسية.

وأضاف أن المجلس يسعى لإنهاء الأزمة بسرعة، مؤكداً أن اللاعب لم يسبق له أن تسبب في أي مشاكل منذ انضمامه إلى صفوف الزمالك.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود بنتايك الزمالك خالد الغندور عقد بنتايك آخر أخبارالزمالك الزمالك اليوم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة