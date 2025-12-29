أول تحرك من الزمالك لإنهاء أزمة محمود بنتايج

أول رد من الزمالك على فسخ عقد محمود بنتايج للمرة الثانية

كشف الإعلامي جمال الغندور عن أولى تحركات مجلس إدارة نادي الزمالك لحل الأزمة القائمة حول المغربي محمود بنتايج، عقب الجدل الأخير بشأن فسخ عقده مع الفريق.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن إدارة الزمالك تعمل حالياً على تسوية مستحقات اللاعب، مشيراً إلى وجود رغبة قوية في إعادة بنتايج إلى قائمة الفريق الأساسية.

وأضاف أن المجلس يسعى لإنهاء الأزمة بسرعة، مؤكداً أن اللاعب لم يسبق له أن تسبب في أي مشاكل منذ انضمامه إلى صفوف الزمالك.