كأس الأمم الأفريقية

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

جزر القمر

- -
21:00

مالي

كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

"خلص اتفاق مادي".. أفشة على أعتاب الرحيل عن الأهلي.. ما القصة؟

كتب : نهي خورشيد

01:07 ص 29/12/2025
اقترب محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء وذلك بعد خروجه مؤخراً من الحسابات الأساسية للفريق ورغبته في خوض تجربة جديدة تضمن له المشاركة بانتظام.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن أفشة أنهى بالفعل الاتفاق الشخصي مع نادي سيراميكا كليوباترا، مؤكداً أنه لم يوقع العقود رسمياً بعد إذ ينتظر حسم التفاصيل المالية بين الناديين قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وأضاف أن انتقال اللاعب إلى سيراميكا كليوباترا أصبح قريباً، مشيراً إلى أن الإعلان الرسمي عن الصفقة قد يحدث خلال الأيام القليلة المقبلة حال التوصل لاتفاق نهائي بشأن القيمة المالية بين الأهلي والنادي الجديد.

أفشة الأهلي سيراميكا كليوباترا صفقات الأهلي خالد الغندور

