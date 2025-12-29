أول رد من الزمالك على فسخ عقد محمود بنتايج للمرة الثانية

رسميا.. عقوبات قوية من الأهلي ضد لاعبي الفريق بعد الخروج من كأس مصر

الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس عاصمة مصر

اقترب محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء وذلك بعد خروجه مؤخراً من الحسابات الأساسية للفريق ورغبته في خوض تجربة جديدة تضمن له المشاركة بانتظام.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن أفشة أنهى بالفعل الاتفاق الشخصي مع نادي سيراميكا كليوباترا، مؤكداً أنه لم يوقع العقود رسمياً بعد إذ ينتظر حسم التفاصيل المالية بين الناديين قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وأضاف أن انتقال اللاعب إلى سيراميكا كليوباترا أصبح قريباً، مشيراً إلى أن الإعلان الرسمي عن الصفقة قد يحدث خلال الأيام القليلة المقبلة حال التوصل لاتفاق نهائي بشأن القيمة المالية بين الأهلي والنادي الجديد.