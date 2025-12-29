إعلان

انتخابات النواب 2025.. بيان الحصر العددي للدائرة الثالثة بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

12:54 ص 29/12/2025

فرز الأصوات

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة، ومقرها مركز شرطة أبو حمص بمحافظة البحيرة، الحصر العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية.

بلغ عدد الحضور 111 ألفا و 499 ناخبا، وجاءت الأصوات الباطلة 1656 صوتا، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 109 ألفا و 843 صوتا.

ويتنافس مرشحو الدائرة التي تضم أبوحمص وإدكو على مقعدين، وجاء أعلى مرشحان حسب عدد الأصوات أحمد العرجاوي مرشح مستقل 63 ألفًا و 714 صوتًا يليه محمود رشاد حبيب مرشح حزب النور" 63 ألفا و 158 صوتًا.

