الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس عاصمة مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمقاولون العرب، المقرر إقامتها غدا الثلاثاء، في بطولة كأس عاصمة مصر.

وتقام مباراة النادي الأهلي أمام نظيره المقاولون العرب، غدا الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً، على ملعب "السلام"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بكأس عاصمة مصر.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم أحمد عبد الله، يعاونه كل من، أحمد توفيق طلب حكم مساعد أول، هاني خيري مساعد ثانٍ، بالإضافة إلى السيد شعبان حكما رابعا.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمقاولون كالتالي:

حكم ساحة: أحمد عبد الله

حكم مساعد أول: أحمد توفيق طلب

حكم مساعد ثانٍ: هاني خيري

حكم رابع: السيد شعبان

حكم تقنية الفيديو: محمد أحمد الشناوي

حكم فيديو مساعد: خالد حسين

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، رفقة كل من: "سيراميكا كليوباترا، فاركو، طلائع الجيش، إنبي، غزل المحلة والمقاولون العرب".