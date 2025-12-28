رسميا.. عقوبات قوية من الأهلي ضد لاعبي الفريق بعد الخروج من كأس مصر

أول تعليق من أحمد عبد الرؤوف بعد فوز الزمالك على بلدية المحلة

قرر وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع عقوبات مالية كبيرة على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد الهزيمة أمام المصرية للاتصالات أمس السبت، في بطولة كأس مصر.

وكان النادي الأهلي تلقى الهزيمة أمام المصرية للاتصالات، أمس السبت 27 ديسمبر الجاري، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.

وأعلن الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، توقع وليد صلاح الدين عقوبات مالية مضاعفة على لاعبي الفريق، بعد توديع بطولة كأس مصر من دور ال 32.

ويذكر أن المارد الأحمر ودع بطولة كأس مصر من دور ال 32، للمرة الأولى منذ عام 2008، حينما تلقى الفريق الهزيمة من فريق بترول أسيوط في الدور ذاته.

وفي سياق متصل، يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل 30 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

