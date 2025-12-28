مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

0 1
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

1 0
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

1 1
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

1 0
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

0 1
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

رسميا.. عقوبات قوية من الأهلي ضد لاعبي الفريق بعد الخروج من كأس مصر

كتب - يوسف محمد:

09:41 م 28/12/2025
قرر وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع عقوبات مالية كبيرة على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد الهزيمة أمام المصرية للاتصالات أمس السبت، في بطولة كأس مصر.

وكان النادي الأهلي تلقى الهزيمة أمام المصرية للاتصالات، أمس السبت 27 ديسمبر الجاري، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.

وأعلن الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، توقع وليد صلاح الدين عقوبات مالية مضاعفة على لاعبي الفريق، بعد توديع بطولة كأس مصر من دور ال 32.

ويذكر أن المارد الأحمر ودع بطولة كأس مصر من دور ال 32، للمرة الأولى منذ عام 2008، حينما تلقى الفريق الهزيمة من فريق بترول أسيوط في الدور ذاته.

وفي سياق متصل، يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل 30 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

الأهلي والمصرية للاتصالات كأس مصر آخر أخبار النادي الأهلي النادي الأهلي

أخبار كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة