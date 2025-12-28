مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجابون

2 3
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

0 1
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

0 0
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

1 0
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

1 1
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

0 1
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

أول تعليق من أحمد عبد الرؤوف بعد فوز الزمالك على بلدية المحلة

كتب - يوسف محمد:

06:28 م 28/12/2025 تعديل في 06:49 م
أعرب أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بفوز فريقه على حساب بلدية المحلة اليوم الأحد، في إطار منافسات بطولة كأس مصر.

وحقق نادي الزمالك الفوز، على حساب نظيره بلدية المحلة بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

وقال عبد الرؤوف في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، عقب نهاية المباراة: "مباريات الكأس دائما ما تكون مليئة بالمكافآت، ومباريات البطولة ليس لها أي مقاييس، لكن الحمدلله على الفوز والصعود للدور المقبل".

وأضاف: "النادي يمر بظروف صعبة على كافة المستويات وبشكل خاص من الناحية المادية، على الرغم من أن اللاعبين لا يتحدثون في هذا الأمر ولكننا نعلم أن الجميع يلعب من أجل المال".

وتابع: "الفريق يعاني من كثرة الغيابات خلال الفترة الماضية، وهو ما يظهر في خوض الفريق مبارياته دون ظهير أيسر والاعتماد على إيشو في هذا المركز".

واختتم عبد الرؤوف تصريحات: "فيما يتعلق بأحمد حمدي وموقفه من المشاركة، فمن الصعب الاعتماد عليه ومشاركته مع الفريق خلال الفترة المقبلة".

والجدير بالذكر، أن نادي الزمالك يستعد لملاقاة نظيره الاتحاد السكندري، يوم الخميس 1 يناير 2026، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

جميع المباريات

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

