شرط وحيد يعيد بنتايك للزمالك.. مصدر يفجر مفاجأة حول فسخ عقده

كشف مصدر مقرب من اللاعب بنتايج أن عقده تم فسخه من طرف واحد، عقب انتهاء مهلة الإنذار القانونية، في ظل عدم التزام النادي بسداد مستحقاته المالية.

وأوضح المصدر أن اللاعب لم يحصل سوى على 75 ألف دولار فقط، من إجمالي 300 ألف دولار كان من المقرر تسلمها مع بداية شهر يناير الجاري.

وأضاف أن بنتايج يترقب حاليًا عرضًا من أحد الأندية السعودية لدراسته، تمهيدًا للانتقال خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب قد يفتح باب التفاوض مجددًا بشأن عدم فسخ التعاقد، بشرط الحصول أولًا على كامل مستحقاته المالية المتأخرة.

وكان أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفارس الأبيض، أعلن في تصريحات صحفية خلال المؤتمر الصحفي، عقب مباراة الفريق أمام بلدية المحلة في كأس مصر، أن بنتايك قام بفسخ تعاقده مع الفارس الأبيض، بسبب عدم الحصول على مستحقاته.