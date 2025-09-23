عاد أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمشاركة مع المارد الأحمر في المباريات، بعد غياب أكثر من عام.

وكانت آخر مباراة شارك فيها عبد القادر رفقة المارد الأحمر، قبل خروجه إلى الإعارة في الموسم الماضي لفريق قطر القطري، وهى مباراة زد بالدوري، يوم 11 أغسطس من العام الماضي 2024.

وشارك عبد القادر في الشوط الثاني من مباراة الأحمر أمام حرس الحدود، لتكون الأولى له مع الفريق منذ أكثر من عام، بشكل خاص منذ 377 يوما، حيث خرج اللاعب في يناير من عام 2025 إلى فريق قطر القطري على سبيل الإعارة.

وعند عودة عبد القادر لصفوف المارد الأحمر في يونيو الماضي، لم يتمكن اللاعب من المشاركة في أي من مباريات الفريق الماضية، خلال الفترة الماضية ليسجل الظهور الأول اليوم.

ويذكر، أن المارد الأحمر، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره حرس الحدود اليوم، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على ملعب "الكلية الحربية".

وبهذه النتيجة رفع المارد الأحمر رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 12 في المركز الرابع بجدول الترتيب، جمعهم من 7 مباريات خاضهم بالمسابقة.

