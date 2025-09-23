لقطة مميزة من حسين الشحات تجاه أحد المصورين في مباراة الحرس

"بعد أكثر من عام".. أحمد عبد القادر يعود للمشاركة في المباريات مع الأهلي

قدم حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لقطة مميزة خلال مباراة فريقه أمام حرس الحدود ببطولة الدوري المصري"دوري نايل".

وخلال مجريات أحداث الشوط الأول من مباراة المارد الأحمر أمام حرس الحدود، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا، وأثناء اتجاه الشحات لأداء الركلة الركنية، لاحظ سقوط أحد المصورين على "التراك" الجانبي لأرضية الملعب.

وعندما شاهد الشحات المصور ساقط على التراك المجاور لأرضية الملعب، حرص على الذهاب إليه مباشرة للاطمئنان عليه، قبل تنفيذ الركلة الركنية، في لقطة تعبر عن الروح الرياضية الكبيرة لدى اللاعب.

وتمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على نظيره حرس الحدود في اللقاء الذي جمع بينهما، على ملعب الكلية الحربية، في إطار منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

