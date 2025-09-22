مباريات الأمس
الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

المصري

الدوري المصري

بتروجت

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

زد

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
21:45

بيزا كالتشيو

الدوري الفرنسي

مارسيليا

- -
21:00

باريس سان جيرمان

الإعلان عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك والجونة بالدوري

01:17 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025
كتب - يوسف محمد:

يستضيف نادي الزمالك غدا الثلاثاء نظيره الجونة، في تمام الساعة الثامنة مساءً نظيره الجونة، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وكشفت لجنة الحكام الرئيسية منذ قليل، عن طاقم تحكيم مباراة الفارس الأبيض أمام نظيره الجونة غدا، الذي سيكون بقيادة الحكم مصطفى الشهدي.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الزمالك والجونة كالتالي:

حكم ساحة: مصطفى الشهدي

حكم مساعد أول: أحمد حسام طه

حكم مساعد ثان: طارق مصطفى

حكم رابع: هيثم عثمان

حكم تقنية الفيديو: محمود عاشور

حكم فيديو مساعد: أحمد جمال

ترتيب الزمالك في جدول الدوري

ويدخل الزمالك اللقاء، هو يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة جمعهم من 7 مباريات خاضهم بالمسابقة حتى الآن، فيما يأتي حرس الحدود في المركز الـ13 بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط من 6 مباريات.

أقرأ أيضًا:
"منافس الأهلي".. التعادل يحسم مباراة أيجل البورندي وأساس الجيبوتي بدوري الأبطال

صلاح يستجيب لطلب جاك جريليش لاعب إيفرتون.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك الدوري المصري طاقم تحكيم مباراة الزمالك والجونة موعد مباراة الزمالك والجونة
