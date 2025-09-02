تضم لاعب الزمالك.. تعرف على الوكالة المسؤولة عن إدارة إمام عاشور

كتبت-هند عواد:

كشف موقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، اسم الوكالة المسؤولة عن إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر.

ووقع إمام عاشور مع وكالة "SPOCS Global Sports" لتسويق اللاعبين، والتي تضم 197 لاعبًا من مختلف البلدان، وتبلغ قيمتها السوقية 43.27 مليون يورو.

ولا يعد إمام عاشور اللاعب المصري الوحيد المتعاقد مع تلك الوكالة، إذ إنها مسؤولة عن ثنائي الزمالك عمر جابر ومحمد السيد، وحسين السيد لاعب سيراميكا كليوباترا الحالي والأهلي السابق، إضافة إلى إياد العسقلاني لاعب الإسماعيلي السابق.

وذكرت قناة "أون سبورت"، أن وكيل إمام عاشور طالب الأهلي بأن يصبح عقد إمام عاشور هو الأعلى، وقدره 100 مليون جنيه في العام.

وينتهي عقد إمام عاشور مع النادي الأهلي في يونيو 2028، إذ إنه انضم للقلعة الحمراء في عام 2023.

