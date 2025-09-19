مباريات الأمس
مصطفى عسل يعلق على قرار الخطيب بعدم الترشح لانتخابات الأهلي المقبلة

01:20 ص الجمعة 19 سبتمبر 2025
علق مصطفى عسل بطل الاسكواش المصري، على قرار محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بالرحيل عن المارد الأحمر وعدم الترشح للإنتخابات المقبلة.

وكان مصطفى عسل، تمكن من الصعود إلى نهائي بطولة CIB المصرية المفتوحة للإسكواش، بعد الفوز على مواطنه كريم عبد الجواد، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وقال عسل في تصريحات عقب نهاية المباراة، تعليقا على قرار الخطيب بالرحيل عن الأهلي: "الكابتن محمود الخطيب أسطورة كبيرة للغاية وأتمنى استمراره مع النادي الأهلي، خاصة وأن جميعنا تعلم الكثير من الأمور من الكابتن محمود الخطيب".

وأضاف: "أتمنى الكابتن محمود الخطيب يتراجع عن قراره، خاصة وأن النادي محتاجه في الفترة الحالية".

ويذكر أن مصطفى عسل المصنف الأول عالميا، يستعد لخوض مباراة نهائي، بطولة CIB المفتوحة للاسكواش اليوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري.

مصطفى عسل بطولة الاسكواش محمود الخطيب النادي الأهلي
