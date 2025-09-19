قرارات عاجلة قوية من نادي الترسانة بعد الخسارة برباعية كفر الزيات

جماهير الزمالك توجه رسالة غامضة.. ما علاقة إمام عاشور؟ (فيديو)

كتب – محمد عبد السلام:

أعلن نادي الترسانة قبل الاستقالة التي تقدم بها عطية السيد المدير الفني لفريقه بعد الخسارة الثقيلة من نظيره مالية كفر الزيات.

نتيجة الترسانة ومالية كفرالزيات

الترسانة تلقى خسارة ثقيلة على يد نظيره مالية كفر الزيات، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الثانية.

قرارات الترسانة بعد الخسارة من كفر الزيات

وعلى إثر هذه الهزيمة، أصدر مجلس إدارة نادي الترسانة عددًا من القرارات الحاسمة، جاءت كالتالي:

1) قبول استقالة الدكتور عطية السيد من منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم.

2) توقيع غرامة مالية قدرها (10,000 جنيه) على كل لاعب بالفريق.

3) توقيع غرامة مالية قدرها (30,000 جنيه) على اللاعب نادر رمضان، لخروجه عن النص مع الجهاز الفني.

4) تعيين الكابتن مؤمن عبد الغفار مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم.

5) تعيين الكابتن وائل الجميل مدربًا عامًا للفريق، مع الإبقاء على باقي أعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري في مواقعهم.

وأكد مجلس إدارة نادي الترسانة عبر البيان ذاته على أن هذه القرارات تأتي في إطار الحرص على تحقيق الانضباط داخل الفريق والحفاظ على مسيرة النادي بما يليق بتاريخه وقيمته، مناشدًا جماهير وأعضاء النادي الالتفاف حول الفريق ودعمه خلال الفترة القادمة.

