مالية كفر الزيات تقسو على الترسانة برباعية في دوري المحترفين

كتب - محمد عبد السلام:

حقق فريق مالية كفر الزيات فوزًا كبيرًا على نظيره الترسانة برباعية دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس الموافق 18 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الخامسة في دوري المحترفين المصري (دوري الدرجة الثانية).

ترتيب مالية كفر الزيات والترسانة في دوري المحترفين

وبهذا الفوز رفع مالية كفر الزيات نقاطه إلى 5 نقاط، ليحتل المركز العاشر بجدول الترتيب، بينما توقف فريق الترسانة عند 5 نقاط أيضا ولكن يحتل المركز الثالث عشر متفوق عليه فريق مسار وطنطا ومالية كفر الزيات بفارق الأهداف.

موعد المباراة المقبلة للترسانة

ويلاقي فريق الترسانة نظيره أسوان في المباراة المقبلة، بينما يواجه مالية كفر الزيات نظيره راية الرياضي في المباراة المقبلة.

