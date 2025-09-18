"مرض إمام عاشور".. كل ما تريد معرفته عن التهاب الكبد الوبائي (أ) ومدة العلاج

كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك، نظيره الإسماعيلي، اليوم في مباراة قمة "ولاد العم"، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

وتنطلق مباراة الزمالك والإسماعيلي، اليوم الخميس، في الخامسة مساء، على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل نادي الزمالك صدارة الدوري المصري، في المسابقة برصيد 13 نقطة، بعد خوض 6 مباريات، حيث حقق الفوز في 4 وتعادل في مباراة وخسر مباراة.

وفاز فريق الزمالك على المصري بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت الماضي، على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفي المقابل يحتل فريق الإسماعيلي المركز الـ19، بعد خوضه 6 مباريات خسر 4 وفاز مباراة، وتعادل في مثلها.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

وتنقل مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، في الثامنة مساء عبر قناة أون تايم سبورت 1، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويغيب عن فريق الزمالك خلال مباراة اليوم عددا من اللاعبين على رأسهم محمد شحاتة بسبب الإصابة، والتونسي سيف الدين الجزيري لأسباب فنية.