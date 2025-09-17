أول تعليق من شيكابالا بعد فوز فريقه G على حساب المستقبل سبورت

كتب - يوسف محمد:

أعرب محمود عبد الرازق شيكابالا نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق ورئيس نادي "G" الحالي، عن سعادته بفوز فريقه G على حساب المستقبل سبورت بدوري القسم الثاني "ب"، مشيرا إلى اعتزازه بحضور طاهر أبو زيد وطارق يحيى المباراة.

وحرص الثنائي طاهر أبو زيد نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، وطارق يحيى نجم الفارس الأبيض السابق أيضًا، على حضور المباراة اليوم، على ملعب كلية الزراعة.

وكتب شيكابالا عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "فخور بتواجد أسطورتين من أساطير كرة القدم، الكابتن طاهر أبو زيد والكابتن طارق يحيى".

وأضاف: "الحمد لله على الفوز اليوم على الفريق المحترم "مستقبل وطن"، وأشكرهم على أدائهم، كما أشكر رجال فريق G على الأداء المميز والفوز المستحق اليوم".

ونجح فريق G في تحقيق الفوز على حساب نظيره المستقبل سبورت اليوم، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات مجموعة القاهرة "أ" بدوري القسم الثاني "ب".

أقرأ أيضًا:

"بعد تصريحات وكيله".. مصدر بالأهلي يوضح موقفه من رحيل إمام عاشور

"في حضور وزير الرياضة السابق".. فريق "G" برئاسة شيكابالا يهزم المستقبل بثنائية