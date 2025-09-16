مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

- -
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

- -
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مارسيليا

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

الفلبين

3 1
12:30

مصر

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

- -
19:00

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
21:15

الدحيل

جميع المباريات

إعلان

8 صور ترصد استقبال زوجه وأبناء حسام حسن له بعد مباراة بوركينا فاسو

03:16 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    استقبال زوجه وأبناء حسام حسن له بعد مباراة بوركينا فاسو (1)
  • عرض 8 صورة
    استقبال زوجه وأبناء حسام حسن له بعد مباراة بوركينا فاسو (3)
  • عرض 8 صورة
    استقبال زوجه وأبناء حسام حسن له بعد مباراة بوركينا فاسو (5)
  • عرض 8 صورة
    استقبال زوجه وأبناء حسام حسن له بعد مباراة بوركينا فاسو (4)
  • عرض 8 صورة
    استقبال زوجه وأبناء حسام حسن له بعد مباراة بوركينا فاسو (7)
  • عرض 8 صورة
    استقبال زوجه وأبناء حسام حسن له بعد مباراة بوركينا فاسو (6)
  • عرض 8 صورة
    استقبال زوجه وأبناء حسام حسن له بعد مباراة بوركينا فاسو (8)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد الميموني:

نشرت دانا آدم زوجة المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن مقطع فيديو لاستقبالها له هي وأطفاله بعد عودته من بوركينا فاسو.

وظهر حسام حسن يمازح أطفاله بعد العودة بجانب احتضان زوجته دانا آدم.

نتيجة مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو

منتخب مصر تعادل سلبيًا مع مستضيفه بوركينا فاسو خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العاس العالم 2026

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 20 نقطة بفاق 5 نقاط عن بوركينا فاسو الوصيف قبل جولتين من نهاية التصفيات.

اقرأ أيضًا:

"3 دول أوروبية مختلفة".. أين تقع عقارات محمد صلاح ؟

قبل فيل فودين.. 10 صور لنجوم عالميين بكرة القدم يفضلون الحلاق العربي

محمد صلاح والنني وميدو .. ما هي مهن زوجات أبرز نجوم كرة القدم المصريين؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجه وأبناء حسام حسن مباراة بوركينا فاسو منتخب مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
رئيس البنك الأهلي يفجر مفاجأة: أسامة فيصل رفض الانضمام للأهلي

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مدبولي: ندرس ما يُقال حول "إسرائيل الكبرى" ونستعد بخطط مواجهة
شعبة الذهب: عيار 21 يقفز لأعلى مستوى منذ أبريل ونتوقع وصوله لـ5 آلاف جنيه
"إسرائيل عدو".. ما دلالات خطاب السيسي في قمة الدوحة؟
شعبة الدواجن تتوقع تراجع أسعار الفراخ لـ55 جنيهاً خلال 3 أشهر لهذا السبب
الكهرباء تبدأ استبدال 3 أنواع عدادات قديمة بمسبقة الدفع وحملة على الشقق المغلقة