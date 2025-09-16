"له الحرية في مستقبله".. أول رد رسمي من بيراميدز حول رحيل ماييلي للأهلي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف أحمد شوبير، مقدم البرنامج الرئيسي بقناة الأهلي، عن تطورات الحالة الصحية للاعب إمام عاشور بعد نقله للمستشفى عقب مباراة إنبي.

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي

إمام عاشور شارك بآخر 15 دقيقة من مباراة الأهلي ونظيره إنبي التي جمعتهما مساء أول أمس الأحد وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

الحالة الصحية لإمام عاشور

أحمد شوبير، أوضح خلال برنامجه "حارس الأهلي"، مساء أمس الإثنين، إن إمام عاشور مازال محتجزًا بالمستشفى إذ نصحه الأطباء بالبقاء ثلاثة أيام بالمستشفى.

وأشار شوبير إلى أن الفحوصات الطبية التي خضع لها إمام عاشور أوضحت وجود مشكلة بسيطة بجدار المعدة ومن المنتظر أن يغادر اليوم أو غدًا الأربعاء.

وأتم شوبير تصريحاته بالتنويه إلى أن اللاعب كان يعاني من قيء شديد قبل مباراة إنبي والجهاز الفني فكر في استبعاده ولكن اللاعب أصر على المشاركة.

