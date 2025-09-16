مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

- -
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

- -
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مارسيليا

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

الفلبين

- -
12:30

مصر

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

- -
19:00

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
21:15

الدحيل

جميع المباريات

إعلان

"متصدر الدوري".. الزمالك يعود للتدريبات بعد قرار فيريرا استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

10:18 ص الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والمصري
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والمصري (1) (1)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والمصري (20) (1)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والمصري (2) (1)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والمصري (19) (1)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والمصري (18) (1)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والمصري (3) (1)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والمصري (5) (1)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والمصري (4) (1)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والمصري (6) (1)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والمصري (7) (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، في إطار الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها بعد غد الخميس، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على المصري بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت الماضي، على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورفع فريق الزمالك رصيده إلى 13 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة، بعد خوض 6 مباريات حقق الفوز في 4 وتعادل مباراة وخسر لقاء.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب الفوز على المصري، من أجل عدم تعرض اللاعبين للإجهاد، في ظل ضغوط المباريات..

اقرأ أيضا:

"3 دول أوروبية مختلفة".. أين تقع عقارات محمد صلاح ؟

أول رد من زوجة الراحل إبراهيم شيكا على أنباء زواجها من صديقه

"القلق من التمرد".. متى تنتهي الأزمة المالية في الزمالك؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك الإسماعيلي الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
"الجعان بس".. الغندور يثير الجدل بما فعله أسامة حسني مع النحاس ومدير الكرة

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد ساعات من قمة الدوحة.. إسرائيل تجتاح مدينة غزة
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر