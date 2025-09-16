"له الحرية في مستقبله".. أول رد رسمي من بيراميدز حول رحيل ماييلي للأهلي

كتب- محمد خيري:

يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، في إطار الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها بعد غد الخميس، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على المصري بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت الماضي، على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورفع فريق الزمالك رصيده إلى 13 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة، بعد خوض 6 مباريات حقق الفوز في 4 وتعادل مباراة وخسر لقاء.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب الفوز على المصري، من أجل عدم تعرض اللاعبين للإجهاد، في ظل ضغوط المباريات..

