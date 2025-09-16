"القلق من التمرد".. متى تنتهي الأزمة المالية في الزمالك؟

"تم عقد اجتماع مع أحدهما".. مدرب البرتغال السابق يدخل دائرة اهتمامات الأهلي

يعمل مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على صرف مستحقات اللاعبين في أسرع وقت، من أجل استقرار الفريق، والاستمرار في الانتصارات.

ويعاني نادي الزمالك من أزمة مالية قوية في الفترة الحالية، تهدد استقرار مسيرة الفريق الأول لكرة القدم في البطولات التي يشارك فيها.

وفاز فريق الزمالك على المصري بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت، على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورفع فريق الزمالك رصيده إلى 13 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة، بعد خوض 6 مباريات حقق الفوز في 4 وتعادل مباراة وخسر لقاء.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أنه كان من المقرر أن يتم صرف مستحقات لاعبي الفريق، يوم الخميس الماضي، ولكن ذلك لم يتحقق، وبعدها أكدوا على صرفها عقب مباراة المصري مباشرة ولم يتحقق أيضا.

وأوضح المصدر، أن اللاعبين ينتظرون صرف المستحقات، قبل العودة للتدريبات مرة أخرى اليوم، وجون إدوارد يضغط على المجلس لحسم هذا الأمر في الساعات الحالية، خوف من تمرد بعضهم.