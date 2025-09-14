مباريات الأمس
"يكون نجم".. أبو تريكة يتغنى بعصام الحضري في ستديو بي إن سبورت

08:09 م الأحد 14 سبتمبر 2025
كتب - يوسف محمد:

أشاد نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، بزميله السابق بالمنتخب الوطني والمارد الأحمر عصام الحضري، مشيرا إلى أنه يعد من أساطير الكرة المصرية.

وخلال تواجد أبو تريكة، في الاستديو التحليلي لمباراة السيتي أمام مان يونايتد، رد أبو تريكة على سؤال من الأفضل الحضري أم دوناروما، ليرد نجم الأهلي السابق قائلا: "الحضري أفضل من دوناروما".

وأضاف: "اللي يسجل هدف في الحضري في التمرين يكون نجما كبيرا، لم أتمكن من التسجيل في شباكه".

ويعمل النجم المصري محمد أبو تريكة حاليا، محللا فنيا في شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية، على الجانب الآخر يعمل الحضري حاليا كمدرب لحراس مرمى منتخب مصر الثاني المشارك في البطولة العربية المقبلة.

والجدير بالذكر أن الثنائي محمد أبو تريكة وعصام الحضرى، تزاملا معا لفترة طويلة سواء مع المنتخب المصري أو داخل النادي الأهلي، هي الفترة التي شهدت على تحقيق الثنائي الكثير من البطولات معا على المستويين المحلي والدولي.

محمد أبو تريكة النادي الأهلي عصام الحضري تعليق أبو تريكة أبو تريكة والحضري
