"فيشر موجود وأسد مش صح".. شوبير يكشف تحركات الأهلي في الساعات الماضية

11:55 ص الأحد 14 سبتمبر 2025
كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أخر تحركات النادي الأهلي، خلال الساعات الماضية، للتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، بجانب تدعيم صفوف الفريق بمهاجم سوبر.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي: "سألت شخص داخل النادي الأهلي عن حقيقة توقيع الفلسطيني، أسد الحملاوي للفريق، وأكد أن هذا الحديث ليس له أساس من الصحة".

وأضاف: "وبالتالي حتى الآن أسد الحملاوي لم يوقع على عقود انضمامه إلى المارد الأحمر كما تردد".

وعن ملف المدير الفني أوضح: "بعض المدربين كانوا قريبين جدًا من النادي الأهلي، والبعض بعيد عن تدريب الفريق، لكن بكل تأكيد هناك بعض الشروط لمدرب من المرجح أن يتم الموافقة عليها بالفترة المقبلة من قبل النادي.

واوضح: وبالنسبة لـ أورس فيشر المدرب السويسري، هناك مفاوضات بكل تأكيد بينه وبين النادي الأهلي ولكن سنرى ما يمكن أن يحدث في الفترة المقبلة".

واختتم تصريحاته: "البعض يرغب في الاعتماد على مدرب مصري أو استمرار عماد النحاس، ولكن القرار هو التعاقد مع مدرب أجنبي".

الأهلي شوبير أحمد شوبير أسد الحملاوي أخبار الأهلي مدرب الأهلي
