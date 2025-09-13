مباريات الأمس
جدول ترتيب الدوري.. الزمالك يتصدر والأهلي يتراجع

10:16 م السبت 13 سبتمبر 2025

لقطات من مباراة الزمالك والمصري (1) (1)

كتب - محمد القرش:

تصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز على المصري البورسعيدي بثلاثية دون رد.

وتراجع ترتيب النادي الأهلي من المركز 14 إلى 15 بعد فوز البنك الأهلي على بتروجيت بثلاثية دون رد.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك - 13 نقطة

2- المصري - 11 نقطة

3- مودرن سبورت - 10 نقاط

4- سيراميكا كليوباترا - 10 نقاط

5- زد - 9 نقاط

6- بتروجيت - 9 نقاط

7- غزل المحلة - 8 نقاط

8- بيراميدز - 8 نقاط

9- إنبي - 8 نقاط

10- حرس الحدود - 8 نقاط

11- البنك الأهلي - 7 نقاط

12- سموحة - 7 نقاط

13- وادي دجلة - 7 نقاط

14- الجونة - 6 نقاط

15- الأهلي - 5 نقاط

16- طلائع الجيش - 5 نقاط

17- الاتحاد السكندري - 5 نقاط

18- الإسماعيلي- 4 نقاط

19- المقاولون العرب - 3 نقاط

20- فاركو- نقطتين

21- كهرباء الإسماعيلية - نقطتين

