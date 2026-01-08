"استياء شديد".. الغندور يفجر مفاجأة بشأن تراجع الأهلي عن صفقة بلعمري

كشف الإعلامي خالد الغندور، تطورات مفاجئة بشأن صفقة انتقال يوسف بالعمري إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه تم توقيع اتفاق انتقال اللاعب بلعمري من نادي الرجاء منذ أيام مباراة الجيش الملكي، وذلك بحضور المهندس خالد مرتجي والكابتن سيد عبد الحفيظ، إلا أن النادي الأهلي لم يقم حتى الآن بالرد النهائي لتفعيل الاتفاق.

وأشار الغندور إلى وجود حالة من الاستياء داخل نادي الرجاء بسبب تأخر حسم الصفقة، مؤكدًا أن هناك معلومات تشير إلى تراجع يس توروب عن الموافقة على انتقال اللاعب إلى الأهلي خلال الفترة الحالية.