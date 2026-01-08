إعلان

حالة عدم استقرار غدًا.. الأرصاد تُحذر من هذه الظواهر

كتب : محمد أبو بكر

07:30 م 08/01/2026

أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة 9 يناير 2026، والأحوال الجوية المتوقعة على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان، الخميس، إن الطقس غدًا الجمعة، يشهد حالة سريعة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وفرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

وأضافت الهيئة، أن طقس الجمعة يشهد نشاطًا للرياح على مختلف الأنحاء تتراوح سرعتها من 40 إلى 60 كم/ س، إلى جانب اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، كما يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارًا وشديد البرودة ليلًا.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة 9 يناير 2026

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية:العظمى 17 والصغرى 09.

- شمال الصعيد:العظمى 19 والصغرى 06.

- جنوب الصعيد:العظمى 25 والصغرى 11.

أمطار رياح شبورة برودة الأرصاد الجوية درجات الحرارة الطقس

