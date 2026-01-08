مباريات الأمس
كأس مصر

حرس الحدود

- -
14:30

سموحة

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:00

ليفربول

كأس السوبر الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
20:00

مارسيليا

أفضل 9 مراوغين في كأس الأمم الأفريقية.. ما ترتيب صلاح؟

كتب : محمد عبد الهادي

07:00 ص 08/01/2026
مع انتهاء دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، برز اسم أكثر من لاعب في عدد المراوغات التي قام بها في المباريات السابقة.

وتواجد الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش ضمن قائمة أفضل 9 مراوغين حتى الآن في البطولة بعد وصولنا لدور ربع النهائي.

وجاء ترتيب أفضل 9 مراوغين في أمم أفريقيا 2025 كالتالي:

1. يان ديوماندي (كوت ديفوار): 16 مراوغة ناجحة

2. حنبعل المجبري (تونس): 10 مراوغات

3. برونو لانغا (موزمبيق): 10 مراوغات

4. صامويل تشوكويزي (نيجيريا): 9 مراوغات

5. مامادو سانغاري (مالي): 9 مراوغات

6. مويس سيمون (نيجيريا): 9 مراوغات

7. محمد صلاح (مصر): 8 مراوغات

8. ساديو ماني (السنغال): 8 مراوغات

9. عمر مرموش (مصر): 8 مراوغات

