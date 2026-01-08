أفضل 9 مراوغين في كأس الأمم الأفريقية.. ما ترتيب صلاح؟

ماذا قال المدير الفني لمال عن مواجهة منتخب السنغال؟

مع انتهاء دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، برز اسم أكثر من لاعب في عدد المراوغات التي قام بها في المباريات السابقة.

وتواجد الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش ضمن قائمة أفضل 9 مراوغين حتى الآن في البطولة بعد وصولنا لدور ربع النهائي.

وجاء ترتيب أفضل 9 مراوغين في أمم أفريقيا 2025 كالتالي:

1. يان ديوماندي (كوت ديفوار): 16 مراوغة ناجحة

2. حنبعل المجبري (تونس): 10 مراوغات

3. برونو لانغا (موزمبيق): 10 مراوغات

4. صامويل تشوكويزي (نيجيريا): 9 مراوغات

5. مامادو سانغاري (مالي): 9 مراوغات

6. مويس سيمون (نيجيريا): 9 مراوغات

7. محمد صلاح (مصر): 8 مراوغات

8. ساديو ماني (السنغال): 8 مراوغات

9. عمر مرموش (مصر): 8 مراوغات

