أول تعليق من إبراهيم صلاح بعد تعيينه مدربًا للزمالك (خاص)

"مش أول مرة".. شوبير يكشف رد صادم من الأهلى حول رحيل نجله

أول رد فعل من كهربا بعد فسخ تعاقده مع القادسية الكويتي

"منتظر الخطوة".. ماذا قال مصطفى شكشك عن مفاوضات الأهلي؟

كتب - محمد الميموني ـ محمد عبد الهادي

تحدث إبراهيم صلاح لاعب الأبيض السابق والمدرب المساعد في الجهاز الجديد لفريق الزمالك عن كواليس انضمامه للجهاز الفني المؤقت بقيادة معتمد جمال.

وقال إبراهيم صلاح في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" اليوم الخميس، :" نادي الزمالك لو طلبني أي وقت هروح بدون تفكير، احنا بنلبي النداء علشان النادي مش علشان حد خالص وان شاء الله ربنا يوفقنا".

وأضاف صلاح: " انا عرفت الخبر انهاردة الصبح على التمرين الناس كلموني وبلغوني وده شيئ يسعدني طبعاً نادي كبير ولعبت فيه أكيد عمري ما هقول لأ لنادي الزمالك في أي وقت".

واختتم صلاح : "نادي الزمالك بيتي وتحت أمره في أي وقت، وفي أي منصب".

إقرأ أيضًا:

"اتهامات بالسحر وسخرية وتكريم".. القصة الكاملة لمشجع الكونغو لومومبا

قبل مواجهة مصر.. أبرز النجوم و7 معلومات عن منتخب كوت ديفوار