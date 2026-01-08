مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

حرس الحدود

- -
14:30

سموحة

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:00

ليفربول

كأس السوبر الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
20:00

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من إبراهيم صلاح بعد تعيينه مدربًا للزمالك (خاص)

كتب : مصراوي

02:43 م 08/01/2026 تعديل في 02:44 م
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    إبراهيم صلاح (2)
  • عرض 11 صورة
    إبراهيم صلاح (1)
  • عرض 11 صورة
    إبراهيم صلاح (4)
  • عرض 11 صورة
    تعليق إبراهيم صلاح بعد الفوز على الترسانة (6)
  • عرض 11 صورة
    تعليق إبراهيم صلاح بعد الفوز على الترسانة (7)
  • عرض 11 صورة
    تعليق إبراهيم صلاح بعد الفوز على الترسانة (2)
  • عرض 11 صورة
    إبراهيم صلاح (5)
  • عرض 11 صورة
    إبراهيم صلاح (6)
  • عرض 11 صورة
    ابراهيم صلاح (1)
  • عرض 11 صورة
    تعليق إبراهيم صلاح بعد الفوز على الترسانة (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمد الميموني ـ محمد عبد الهادي

تحدث إبراهيم صلاح لاعب الأبيض السابق والمدرب المساعد في الجهاز الجديد لفريق الزمالك عن كواليس انضمامه للجهاز الفني المؤقت بقيادة معتمد جمال.

وقال إبراهيم صلاح في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" اليوم الخميس، :" نادي الزمالك لو طلبني أي وقت هروح بدون تفكير، احنا بنلبي النداء علشان النادي مش علشان حد خالص وان شاء الله ربنا يوفقنا".

وأضاف صلاح: " انا عرفت الخبر انهاردة الصبح على التمرين الناس كلموني وبلغوني وده شيئ يسعدني طبعاً نادي كبير ولعبت فيه أكيد عمري ما هقول لأ لنادي الزمالك في أي وقت".

واختتم صلاح : "نادي الزمالك بيتي وتحت أمره في أي وقت، وفي أي منصب".

إقرأ أيضًا:

"اتهامات بالسحر وسخرية وتكريم".. القصة الكاملة لمشجع الكونغو لومومبا

قبل مواجهة مصر.. أبرز النجوم و7 معلومات عن منتخب كوت ديفوار

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إبراهيم صلاح تصريح إبراهيم صلاح الزمالك أخبار الزمالك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

30 عملا فنيا.. خريطة مسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)
مسرح و تليفزيون

30 عملا فنيا.. خريطة مسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)
اتحاد التنس يجيب.. كيف شاركت هاجر عبدالقادر ببطولة نيروبي الدولية؟
رياضة عربية وعالمية

اتحاد التنس يجيب.. كيف شاركت هاجر عبدالقادر ببطولة نيروبي الدولية؟
أول رد فعل من كهربا بعد فسخ تعاقده مع القادسية الكويتي
رياضة محلية

أول رد فعل من كهربا بعد فسخ تعاقده مع القادسية الكويتي
"شدة وهتعدي".. تامر حسني يوجه رسالة دعم للقاء سويدان بعد إصابتها بالعصب
زووم

"شدة وهتعدي".. تامر حسني يوجه رسالة دعم للقاء سويدان بعد إصابتها بالعصب
هل تصل أسعار الدواجن إلى 90 جنيها قبل رمضان؟ رئيس الاتحاد يجيب
اقتصاد

هل تصل أسعار الدواجن إلى 90 جنيها قبل رمضان؟ رئيس الاتحاد يجيب

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

دمج أوبو وريلمي.. كيف ينعكس على أصحاب هواتف العلامتين؟
سعر الذهب ينخفض بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
استمرار الارتفاع وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
30 عملا فنيا.. خريطة مسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)
زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية