استمعت محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة، إلى مرافعة دفاع "يوسف" -المُنقذ- في قضية غرق السباح "يوسف محمد"، خلال مشاركته ببطولة الجمهورية داخل ستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر.

وقدم محمد جودة دفاع "يوسف"، خلال مرافعته هيكل توضيحي (خريطة مكانية) لهيئة المحكمة، توضح مدى مسؤولية كل منقذ في البطولة.

وأوضح جودة أن حادث غرق السباح "يوسف محمد" لم يقع تحت مسؤولية موكله؛ "الحادث وقع في حارة 7 ويوسف كان مسؤول عن الحارة من صفر حتي 4 فقط".

وكانت النيابة العامة أمرت بتقديم كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، للمحاكمة الجنائية، لتسببهم خطأ في وفاة المجني عليه الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، وذلك بإهمالهم وتقصيرهم في أداء المهام المنوطة بهم، وإخلالهم إخلالا جسيما بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، وتعريضهم حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.

