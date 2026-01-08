"مش أول مرة".. شوبير يكشف رد صادم من الأهلى حول رحيل نجله

مدرب كل 80 يوم.. تغييرات فنية تضرب الزمالك في عهد حسين لبيب

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر تطورات موقف النادي الأهلي من العروض المقدمة للحارس مصطفى شوبير، وعلى رأسها عرض نادي النجمة السعودي.

وأوضح شوبير خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، أن الأهلي، وفقًا لما فهمه من بعض المصادر وليس بناءً على معلومة رسمية، لا ينوي على الإطلاق التفريط في مصطفى شوبير خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل الترتيبات الجارية داخل منظومة حراسة المرمى.

وأشار إلى أن أحد حراس الأهلي من المنتظر أن يخرج على سبيل الإعارة خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو ما سيُبقي على وجود ثلاثة حراس مرمى في الفريق الأول، إلى جانب الحارس الواعد حازم جمال، الأمر الذي دفع إدارة الأهلي إلى غلق الباب أمام رحيل مصطفى شوبير.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن عرض نادي النجمة يُعد العرض السعودي الثاني الذي يصل للحارس، بعدما تلقى عرضًا سابقًا في بداية العام من نادي الخلود السعودي، إلا أن الأهلي تمسك ببقاء اللاعب ضمن صفوفه