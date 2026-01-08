استدرج طفلين وهتك عرضهما.. المشدد 10 سنوات لطالب بالخصوص

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على طالب يبلغ من العمر 18 عامًا، لاتهامه بهتك عرض طفلين بالقوة واستغلال حداثة سنهما بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

حكم رادع للمتهم

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.

عاقبت المحكمة المتهم "طارق م. م. ع. م"، الطالب المقيم بـ 21 شارع العرب المتفرع من شارع الرشاح العمومي بمنطقة الأمير، بالسجن المشدد لارتكابه الجريمة بحق ضحايا لم يبلغوا 12 عامًا.

تفاصيل قرار الإحالة

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 1516 لسنة 2025 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 2026 لسنة 2025 كلي جنوب بنها.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم ارتكب الجريمة خلال شهر أبريل 2025، حيث استدرج الطفلين "يسين ج. أ. م" و"سيد ج. أ. م" للاعتداء عليهما.

استغلال حداثة السن

كشفت التحقيقات أن المتهم قام بإنزال ملابس الطفلين وتعدى عليهما جنسيًا قاصدًا إشباع رغباته، مستغلًا صغر سنهما وعدم قدرتهما على المقاومة، وهو ما ثبت في أوراق القضية ليصدر الحكم المتقدم بإدانته.