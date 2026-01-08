رفع المدرب المغربي وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، راية التحدي قبل المواجهة المرتقبة أمام الكاميرون، والتي تجمع بينهما غدًا الجمعة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "هدفنا واضح وهو التقدم لأبعد مرحلة ممكنة في البطولة التي تُقام على أرضنا".

وأضاف: "نتوقع مواجهة صعبة أمام الكاميرون، فهو من أفضل الفرق الإفريقية وبالحديث عن تفوقه تاريخيًا فهذا من الماضي، وجاهزون لكسر العقدة".

وتابع الركراكي: "نأمل أن نقدم صورة جيدة لكرة القدم الإفريقية وأن نبلغ الدور نصف النهائي".

وأوضح مدرب المنتخب المغربي:"بالنظر إلى مستوى المنتخبين، الفريق الذي يرتكب أخطاء أقل هو من سيفوز بالمباراة".

واختتم تصريحاته قائلًا: "ذهنيًا يجب أن نكون أقوياء، خاصة عند مواجهة هذا الخصم، وتغيير طريقة اللعب يعني أننا خائفون من المنافس".

