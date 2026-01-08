مباريات الأمس
"جاهزون لكسر العقدة".. 5 رسائل قوية من الركراكي عن مواجهة الكاميرون

كتب : محمد عبد الهادي

04:13 م 08/01/2026
رفع المدرب المغربي وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، راية التحدي قبل المواجهة المرتقبة أمام الكاميرون، والتي تجمع بينهما غدًا الجمعة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "هدفنا واضح وهو التقدم لأبعد مرحلة ممكنة في البطولة التي تُقام على أرضنا".

وأضاف: "نتوقع مواجهة صعبة أمام الكاميرون، فهو من أفضل الفرق الإفريقية وبالحديث عن تفوقه تاريخيًا فهذا من الماضي، وجاهزون لكسر العقدة".

وتابع الركراكي: "نأمل أن نقدم صورة جيدة لكرة القدم الإفريقية وأن نبلغ الدور نصف النهائي".

وأوضح مدرب المنتخب المغربي:"بالنظر إلى مستوى المنتخبين، الفريق الذي يرتكب أخطاء أقل هو من سيفوز بالمباراة".

واختتم تصريحاته قائلًا: "ذهنيًا يجب أن نكون أقوياء، خاصة عند مواجهة هذا الخصم، وتغيير طريقة اللعب يعني أننا خائفون من المنافس".

إقرأ أيضًا:

"اتهامات بالسحر وسخرية وتكريم".. القصة الكاملة لمشجع الكونغو لومومبا

قبل مواجهة مصر.. أبرز النجوم و7 معلومات عن منتخب كوت ديفوار

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وليد الركراكي منتخب المغرب منتخب الكاميرون كأس الأمم الأفريقية مباراة الكاميرون والمغرب

