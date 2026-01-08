الموعد والقناة والمعلق.. كل ماتريد معرفته عن صدام ليفربول وآرسنال الليلة

لا صوت يعلو فوق صوت مواجهة مصر وكوت ديفوار المرتقبة، والتي تجمع بينهما السبت المقبل، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ويمتلك منتخب كوت ديفوار، الملقب بـ "الأفيال"، عددًا كبيرًا من اللاعبين البارزين في صفوفه، ليلفت الأنظار إليه كأحد المنتخبات البارزة في البطولة.

ويسلط "مصراوي"، في السطور التالية، الضوء تجاه أبرز لاعبي منتخب كوت ديفوار، وأبرز المعلومات عنه كالتالي:

يسطع في صفوف منتخب كوت ديفوار، نجومًا عدة، يتصدرهم اللاعب الواعد أماد ديالو، المحترف في صفوف مانشستر سيتي، والذي سجل 3 أهداف في البطولة حتى الآن.

كما يتواجد اللاعب الشاب يان ديوماندي صاحب الـ19 عامًا والذي خطف الأنظار إليه، والمحترف في صفوف لايبزيج الألماني والذي يتصدر قائمة أكثر اللاعبين مرواغة في البطولة بـ19 مراوغة.

ويتواجد بالقائمة كل من سيكو فوفانا (رين، فرنسا) - فرانك كيسي (الأهلي، السعودية)- عثمان دايموندي - إيفان نديكا (روما الإيطالي).

7 معلومات عن منتخب كوت ديفوار منافس مصر

يعتبر منتخب الأفيال هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي استضافتها في عام 2023.

ويمتلك منتخب كوت ديفوار 3 ألقاب من أمم أفريقيا، حيث توج بها في 1992، 2015 و2023.

أول ظهور في كأس الأمم الأفريقية: ظهر المنتخب الإيفواري لأول مرة في كأس الأمم الأفريقية عام 1965.

فاز منتخب كوت ديفوار بلقب كأس الأمم الأفريقية لأول مرة في تاريخه عام 1992، بعد فوزه على غانا في النهائي بركلات الترجيح.

تأهل المنتخب الإيفواري إلى كأس العالم لأول مرة عام 2006 في ألمانيا.

وصل منتخب كوت ديفوار للوصافة مرتين بعدما خسر النهائي مرتين في 2006 و2012.

تأسس منتخب كوت ديفوار لكرة القدم عام 1960، وأصبح عضوًا في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منذ 1964.

