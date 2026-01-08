إعلان

"بعد وفاته.. قصة مرض ابن فيروز الأصغر "هلي

كتب : سهيلة أسامة

05:50 م 08/01/2026 تعديل في 07:08 م
توفي اليوم نجل السيدة فيروز، هلي الرحباني، عن عمر يناهز الـ 60 عامًا، وكان الراحل من ذوي الاحتياجات الخاصة.

هلي الرحباني هو الابن الأصغر لـ "جارة القمر" فيروز، وحرصت على إخفائه عن الأضواء لسنوات عديدة.

أكد الأطباء وقت ولادته أن نجلها لن يعيش سوى مدة قصيرة، إذ ولد وهو يعاني إعاقة ذهنية وحركية استمرت معه حتى وفاته.

وأطلقت فيروز على ابنها هلي، وتعني كلمة "هلي" بـ"أهلي" بالعامية اللبنانية.

ورفضت فيروز وضع ابنها هلي في دار للرعاية، وفضلت رعايته بنفسها حتى وفاته.

