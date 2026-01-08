المرور: غلق كلي بشارع 26 يوليو.. وهذه التحويلات البديلة

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمحطة مونوريل خط "وادى النيل – 6 أكتوبر" بشارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان.

وقالت الإدارة العامة لمرور الجيزة، في بيان لها، اليوم الخميس، إن الأعمال الإنشائية تستلزم غلق كلى بشارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان لمدة 3 أيام ابتداء من يوم الجمعة الموافق 9-1-2026 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 11-1-2026 على أن تكون الأعمال بدءاً من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً..

كما أكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن إجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:

المسار البديل الأول: حركة المركبات القادمة من كوبرى 15 مايو وترغب باستكمال السير اتجاه ميدان لبنان، تقوم بالدخول يميناً إلى شارع صلاح جاهين ثم الدخول يساراً إلى شارع الدكتور حجازى ثم الدخول يساراً اتجاه شارع وادى النيل وصولاً إلى شارع 26 يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال.

المسار البديل الثاني: الدخول يميناً إلى شارع صلاح جاهين ثم الدخول يميناً إلى شارع أحمد عرابي ثم الدخول يميناً اتجاه شارع جامعة الدول العربية وصولاً إلى شارع السودان وميدان لبنان عقب تجاوز منطقة الأعمال.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.