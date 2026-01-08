مباريات الأمس
كأس مصر

حرس الحدود

- -
14:30

سموحة

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:00

ليفربول

كأس السوبر الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
20:00

مارسيليا

جميع المباريات

"منتظر الخطوة".. ماذا قال مصطفى شكشك عن مفاوضات الأهلي؟

كتب : محمد عبد الهادي

01:45 م 08/01/2026
    مصطفى شكشك
أقر اللاعب الشاب مصطفى شكشك لاعب فريق إنبي، بوجود مفاوضات مع النادي الأهلي للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال اللاعب خلال ظهوره الإعلامي في قناة أون تايم سبورت أمس الأربعاء: "

أتمنى الانتقال للنادي الأهلي الفترة القادمة، والفترة الماضية شهدت تواصل بالفعل وشرف كبير لي ارتداء الفانلة الحمراء".

وواصل: "أتمنى الانتقال للأهلي في يناير، منتظر الخطوة دي بفارغ الصبر، ومحضر نفسي كويس جدًا علشان أكون جاهز، اللعب لنادٍ جماهيري كبير زي الأهلي فرصة لأي لاعب إنه يُظهر قدراته."

أحمد فتحي هو اللي رشحني، ودايمًا بيتكلم عني بشكل كويس وبيقدّم لي نصايح مهمة لتطوير مستواي، وأفضل مركز بالنسبة لي هو الباك اليمين، وقدوتي محليًا أحمد فتحي، وعالميًا كانسيلو.

واختتم: "نفسي العب في نادي جماهيري كبير، والأولوية بالنسبة لي أن ألعب باستمرار، ولو انتقلت لأي نادي من الثلاثي الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز، أقدر أظهر بشكل أساسي وأتألق."

"اتهامات بالسحر وسخرية وتكريم".. القصة الكاملة لمشجع الكونغو لومومبا

قبل مواجهة مصر.. أبرز النجوم و7 معلومات عن منتخب كوت ديفوار

مصطفى شكشك الأهلي إنبي تصريحات مصطفى شكشك

