"منتظر الخطوة".. ماذا قال مصطفى شكشك عن مفاوضات الأهلي؟

أقر اللاعب الشاب مصطفى شكشك لاعب فريق إنبي، بوجود مفاوضات مع النادي الأهلي للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال اللاعب خلال ظهوره الإعلامي في قناة أون تايم سبورت أمس الأربعاء: "

أتمنى الانتقال للنادي الأهلي الفترة القادمة، والفترة الماضية شهدت تواصل بالفعل وشرف كبير لي ارتداء الفانلة الحمراء".

وواصل: "أتمنى الانتقال للأهلي في يناير، منتظر الخطوة دي بفارغ الصبر، ومحضر نفسي كويس جدًا علشان أكون جاهز، اللعب لنادٍ جماهيري كبير زي الأهلي فرصة لأي لاعب إنه يُظهر قدراته."

أحمد فتحي هو اللي رشحني، ودايمًا بيتكلم عني بشكل كويس وبيقدّم لي نصايح مهمة لتطوير مستواي، وأفضل مركز بالنسبة لي هو الباك اليمين، وقدوتي محليًا أحمد فتحي، وعالميًا كانسيلو.

واختتم: "نفسي العب في نادي جماهيري كبير، والأولوية بالنسبة لي أن ألعب باستمرار، ولو انتقلت لأي نادي من الثلاثي الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز، أقدر أظهر بشكل أساسي وأتألق."

