أول رد فعل من كهربا بعد فسخ تعاقده مع القادسية الكويتي

قام اللاعب المصري محمود عبدالمنعم كهربا، بفسخ تعاقده رسميًا في الساعات الماضية، مع فريقه القادسية الكويتي، ليصبح لاعبًا حرًا بدون نادٍ في الميركاتو الشتوي الجاري.

وكان التونسي نبيل معلول المدير الفني للقادسية، قد أعلن رحيل كهربا عن صفوف الفريق بعدما طالب اللاعب بفسخ تعاقده، ليصبح لاعبًا حرًا.

وفي أول رد فعل للاعب محمود كهربا بعد فسخ تعاقده، شارك رسالة دينية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب كهربا: "الحمد لله على كل صغيرة وكبيرة، على اليسر والعسر، على العطاء والمنع، حمدًا لك يارب على الرضي".

