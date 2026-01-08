إعلان

المرور: غلق كوبري 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان 3 أيام ..ما الطرق البديلة؟

كتب : رمضان يونس

07:26 م 08/01/2026

غلق كلي بشارع 26 يوليو

كتب ـ رمضان يونس:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، شارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان 3 أيام، لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمحطة مونوريل خط "وادى النيل – 6 أكتوبر".

تستلزم الأعمال الإنشائية، غلق كلي لشارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان لمدة 3 أيام إبتداءً من يوم الجمعة الموافق 9-1-2026 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 11-1-2026 على أن تكون الأعمال بدءاً من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً.

وأجرت الإدارة العامة للمرور، تحويلات مرورية بديلة.

المسار البديل الأول: حركة المركبات القادمة من كوبرى 15 مايو وترغب باستكمال السير باتجاه ميدان لبنان، تقوم بالدخول يميناً إلى شارع صلاح جاهين ثم الدخول يساراً إلى شارع الدكتور حجازى ثم الدخول يساراً إتجاه شارع وادى النيل وصولاً إلى شارع 26 يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال.

المسار البديل الثانى: الدخول يميناً إلى شارع صلاح جاهين ثم الدخول يميناً إلى شارع أحمد عرابى ثم الدخول يميناً إتجاه شارع جامعة الدول العربية وصولاً إلى شارع السودان وميدان لبنان عقب تجاوز منطقة الأعمال.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

