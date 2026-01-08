"اتهامات بالسحر وسخرية وتكريم".. القصة الكاملة لمشجع الكونغو لومومبا

رسميًا.. كهربا يرحل عن القادسية الكويتي بعد فسخ تعاقده

تصدر المشجع الكونغولي كوكا مبولادينجا المعروف في المدرجات بشخصية “لومومبا”، حديث الوسط الرياضي في الساعات الماضية، بعد الأحداث التي تعرض لها خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وبات لومومبا أحد أشهر المشجعين في بطولة أمم أفريقيا الجارية، بعدما تم اتهامه أولًا بأنه ساحر، ثم تعرضه للسخرية، وأخيرًا تكريمه من قبل الاتحاد الجزائري.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، القصة الكاملة للمشجع لومومبا كالتالي:

بداية حديث الجمهور عن المشجع الكونغولي كانت في مباراة الكونغو والسنغال بدور المجموعات، بعدما وجدت الجماهير رجلًا يرتدي زيًا غريبًا "بدلة زرقاء"، وواقفًا على قدميه طوال الـ90 دقيقة.

في هذه المباراة خروج الجمهور وتحدث عن هذا المشجع غريب الأطوار، حيث اتهمه البعض بانه ساحر، بينما قال آخرون انهم يحسبونه تمثالًا.

اللقطة الثانية التي تصدر فيها المشجع حديث الجمهور، هي تواجده في المباراة التالية لمنتخب الكونغو بنفس الوضعية، واقفًا رافعًا يده بطريقة غريبة، لتبدأ من هنا رحلة البحث عن هذا المشجع وما يقوم به وسر حركاته المثيرة للجدل.

سخرية لاعب الجزائر محمد أمين عمورة

في مباراة الجزائر والكونغو بدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية، تعرض المشجع لومومبا للسخرية من قبل اللاعب الجزائري محمد أمين عمورة.

الجزائر سجلت هدفًا قاتلًا في شباك الكونغو بالدقائق الأخيرة، ليقوم اللاعب عمورة بالذهاب تجاه الجماهير وتقليد حركة المشجع الكونغولي ثم سقط على الأرض.

اللاعب خرج وقدم اعتذارًا عقب هذه الواقعة وأكد أنه لم يكن يعرف ما يرمز إليه هذا المشجع.

تكريم المشجع لومومبا

قام الاتحاد الجزائري لكرة القدم بتوجيه دعوة رسمية للمشجع لومومبا للحضور إلى مقر بعثة المنتخب، وهو ما تحقق بالفعل مساء الأربعاء.

بعثة المنتخب الجزائري قامت بتكريم المشجع ومنحه قميصًا لمنتخب الجزائر يحمل اسمه، كما ألتقي باللاعبين والجهاز الفني.

إقرأ أيضًا:

7 معلومات عن ديربي ريال مدريد وأتليتكو بالسوبر الإسباني الليلة

الموعد والقناة والمعلق.. كل ماتريد معرفته عن صدام ليفربول وآرسنال الليلة