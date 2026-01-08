"كريم" يطلب فسخ زواجه: "سرقت فلوسي وإحنا في شهر العسل"

تقدم "كريم. م"، 30 عامًا، بدعوى فسخ عقد زواج أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبًا إنهاء العلاقة الزوجية بعد مرور أسبوع واحد فقط على الزواج، مبررًا طلبه بتعرضه للسرقة من داخل منزله، واتهامه زوجته بالاستيلاء على أمواله دون علمه، مؤكدًا أن الحياة بينهما أصبحت مستحيلة منذ الأيام الأولى.

وقال "كريم" في دعواه إنه تزوج بعد فترة خطوبة قصيرة، ظن خلالها أن زوجته تتمتع بالأمانة وحسن الخلق، وأنها ستكون شريكة حياة يُعتمد عليها، إلا أنه فوجئ بسلوكيات صادمة عقب الزفاف مباشرة، مضيفًا أنه لاحظ اختفاء مبالغ مالية من المنزل وأنه في البداية ظن الأمر مجرد سهو أو نسيان، قبل أن تتكرر الواقعة بشكل لافت خلال أيام قليلة.

وأوضح الزوج أنه واجه زوجته بما يحدث، إلا أنها أنكرت في البداية، ثم دخلت في نوبات غضب متكررة، مستخدمة ألفاظًا وصفها بأنها "غير مقبولة داخل بيت زوجية"، ما زاد من حدة الخلافات بينهما، وتابع: "وجدت نفسي أمام شخص غير الذي عرفته وقت الخطوبة، تصرفات غريبة وسلوكيات لا تبعث على الاطمئنان، وكل ذلك خلال الأسبوع الأول".

وأشار إلى أنه حاول احتواء الموقف أكثر من مرة، كما تدخل الأهل لمحاولة حل الخلاف، إلا أن الأمور ساءت، خاصة مع استمرار اختفاء الأموال، ما أفقده الثقة تمامًا في استمرار العلاقة.

وأكد الزوج في دعواه أنه لا يسعى إلى التشهير أو الإساءة، لكنه وجد أن اللجوء إلى القضاء هو الحل الأمثل لإنهاء هذه الزيجة، مشددًا على أنه لا يستطيع العيش مع زوجة يشك في أمانتها وتصرفاتها، حتى وإن لم يدم الزواج سوى أيام معدودة.

وطالب "كريم" المحكمة بفسخ عقد الزواج دون الدخول في منازعات مطولة، حفاظًا على كرامته وسمعته، وإنهاء حالة التوتر النفسي التي يعيشها، مؤكدًا استعداده لتحمل أي التزامات قانونية تقررها المحكمة.

وحملت الدعوى رقم 847 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

